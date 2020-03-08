«Соски обвисли!»: Кира Найтли не хочет больше сниматься обнаженной

Актриса Кира Найтли была настоящим секс-символом, но с некоторых пор практически перестала появляться на обложках модных журналов. В своем откровенном интервью изданию Financial Times женщина объяснила, что вряд ли она еще когда-нибудь будет сниматься обнаженной.

«Соски обвисли!» — со смехом заявила Кира.

Впрочем, звезда тут же ответила на вопрос об эротических фотосессиях серьезно. По словам актрисы, после родов она уже не считает, что должна показывать свое обнаженное тело. И дело не в том, что Найтли стесняется своей фигуры и не может привести себя в форму, просто она почувствовала, что ей уже за тридцать и время обнажения осталось позади, тем более, что у нее растут две дочки, которые вряд ли оценят такие поступки мамы.

Более того, контракт телезвезды теперь четко указывает, какие именно части тела актриса может показать публике, а какие останутся под одеждой.