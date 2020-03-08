«Держимся, девушки!»: Собчак изобразила на лице боль от тупых стишков на 8 марта

Семен Слепаков в день 8 Марта решил высмеять алчных женщин, которые требуют от мужчин в праздник подарков и внимания. Юморист посвятил этому целую песню. Ксения Собчак сделала своеобразный ответ артисту, выложив в Instagram саркастический пост. Как оказалось, в весенний праздник отличаются и женщины, и мужчины.

В личном блоге светская львица вылила боль, которую испытывают думающие женщины, читая глупые восьмимартовские стишки от мужчин. Она выставила фото, скривив лицо и написав:

«Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет!» Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки!»

Реакция от прекрасной половины была мгновенной и бурной. Судя по всему, далеко не одной Ксении наскучило незамысловатое творчество стихоплетов.

«Господи… Как в тему написала. Со мной подобное происходит с таким же выражением лица», «А сколько еще открыток удалить с телефона придется завтра», «У меня с утра этот спам сыплется», «Да-да, и еще пересылаемые веерной рассылкой картинки», «И это Вы еще видео, что присылают, не открывали», «Да, задолбали! А можно же просто прислать цветы…», «Я ненавижу этот день», — написали комментаторы.