Бен Аффлек одолжил костюм Бэтмена чтобы удивить сына

Как сообщает издание GQ, создатели фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Лига Справедливости» настолько ценили актера Бена Аффлека, что даже позволили ему сделать нечто необычное, звезда взял костюм Бэтмена для того, чтобы удивить сына в день его рождения. По словам актера, шутка получилась довольно веселой и его сын оценил папин подарок.

Также во время интервью Бен отметил режиссерский талант Зака Снайдера, несмотря на трагедию, которая произошла в семье режиссера, из-за чего тому пришлось покинуть съемки и доверить завершение картины Джоссу Уидону. Итог этого решения знают все поклонники комиксов DC, фильм получился далеко не самым лучшим.

Также выяснилось, что представители киностудии предложили Аффлеку стать режиссером сольного фильма про Бэтмена и одновременно исполнить главную роль, но актер осознал, что на тот момент он полностью охладел к персонажу и отказался от заманчивого предложения.