«Пусть всегда будет чебурек с мясом»: Вера Брежнева комично поздравила женщин с 8 марта

Вера Брежнева дебютировала в декабре прошлого года в качестве резидента Comedy Club. И, похоже, что звезда вошла во вкус. На YouTube-шоу «Ночной Контакт» артистка тоже активно шутила, нашпиговав своим своеобразным юмором даже поздравление дам с 8 марта.

«Дорогие мои, прекрасные, опупительные девочки, девушки, мамы, бабушки! Дарю вам мысленно пять миллиардов букетов цветов! Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Пусть каждая из вас будет гармонична, и пусть всегда у вас будет чебурек с мясом. И помните: то, что все мужики козлы – это ошибка. Все равно среди них есть мужики-молодцы. Пусть вам везет на разные подарки, льготы и даже наггетсы по акции. И, чтобы чувствовать себя хорошо. И там уже «Фристайло ракамакафо» и «Продиджи», ура!» — обратилась она к женщинам в эфире.

Ранее мы писали о поздравлении Семена Слепакова, который посвятил женщинам, неадекватно ведущим себя на 8 марта, юмористическую песню. По сюжету композиции, некая дама постоянно что-то требует от своего мужа, унижая его.