Бывшая жена Пескова занялась турбизнесом и стала водить экскурсии по Турции

Вторая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская занялась туристическим бизнесом. Женщина водит российских туристов по тем местам, которые связаны с ее личной биографией и которые знает великолепно.

В настоящее время Екатерина привезла туристов в Стамбул. Демонстрируя местные достопримечательности, она диву дается, насколько пустынны улицы города. Отметим, что для мамы известного блогера Лизы Песковой эта страна в какой-то мере родная. Ее папа был послом в Турции, здесь прошло ее детство и юность, здесь она вышла замуж за Дмитрия (тогда третьего секретаря российского посольства в этом государстве).

После развода она перебралась во Францию. Поэтому выбор второй страны для проведения экскурсий тоже неудивителен. Екатерина получила великолепное образование и своих туристов она намерена познакомить с искусством и историей Бургундии.

Отметим, что в браке с Солоцинской у Пескова появилось на свет трое детей: дочь Лиза, а также сыновья Мик и Дени. В настоящее время бывшие супруги поддерживают теплые отношения.

В первом союзе с Анастасией Буденной, внучкой полководца Семена Буденного, у Пескова тоже родился наследник Николай Чоулз. В третьем браке с фигуристкой Татьяной Навкой – дочь Надя.

До того, как заняться турбизнесом, Солоцинская владела салоном красоты, а в юности преподавала в школе.