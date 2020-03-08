«Пусть мужчины щебечут о любви»: Галкин показал весеннюю Пугачеву с детьми

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина первой отреагировала на Международный женский день Примадонна. Она выложила на свою страничку в Instagram солнечное селфи, сказав теплые слова в адрес прекрасной половины человечества.

Мужу Аллы Борисовны понадобилось больше времени для подготовки сюрприза для женщин. И поэтому он появился в Сети с поздравлениями несколько позже. Максим смонтировал очень трогательный весенний ролик.

На нем перед зрителями предстает распускающийся сад звездной семьи. Галкин тонко уловил настроение весны, показав первые цветы, набухшие почки и первые листочки, сына Гарри, который радуется этому оживанию природы. А также любимую жену Аллу, которая гуляет с детьми во дворе. Она раскачивает малышей на качели, ее волосы развеваются на ветру, и совершенно очевидно, что человек, снимающий это, очарован ею.

«Дорогие женщины, пусть ваши мужчины щебечут вам о любви, как «Твиттер». Делают вашу жизнь яркой, как «Инстаграм». Наполняют ее событиями, как «Фейсбук». И, главное, чтобы их любовь длилась чуть дольше, чем ролик в «Тик-Ток». Мы с Петром Ильичом (Чайковским. — Прим. автора) поздравляем вас с 8 Марта! Да прибудет Весна в ваших сердцах!» — шутливо написал юморист в личном блоге.