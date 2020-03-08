Наталья Фриске зажигательно станцевала в мини-бикини в честь 8 марта

Сестра Жанны Фриске Наталья устроила себе шикарный отпуск. Хорошенько отдохнув в Майами, она перебралась в Шри-Ланку, где встретила 8 марта.

Еще летом этого года поползли слухи, что девушка рассталась со своим мужем, недавно она подтвердила, что это правда. Говорят, пара в последнее время часто конфликтовала и между ними накопилось недопонимание. В результате они решили жить отдельно.

А вот с кем отправилась в отпуск звезда остается загадкой. На фото и видео в Instagram Наталья предстает исключительно одна или в компании многочисленных друзей.

«Дорогие девчоночки, поздравляю вас с 8 марта. И хочу вам пожелать, чтобы ваши мужчины не только сегодня, но и каждый день, всегда носили вас на руках, дарили вам цветы просто так без повода и, конечно же, любили вас. Я вас целую крепко!» — обратилась к своим подписчицам Фриске.

В честь праздника заметно постройневшая красавица также исполнила зажигательный танец в мини-бикини.