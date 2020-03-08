«У нас на районе все четко»: зять Боярского, сидя на корточках, поздравил дам с 8 марта

Зять Михаила Боярского Максим Матвеев решил в день 8 Марта оригинально поздравить женщин с праздником. Заслуженный артист России сел на корточки и обратился к прекрасной половине человечества со словами в духе «пацанчика с района».

«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки! Красоты, любви, радости…, да чтобы все четко, да чтоб всегда! Без вас ваще никуда! И жизнь – не жизнь… P.S.: Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко – без цветулей в женский день домой лучше не заваливаться… ваще беспонтово», — написал он в личном блоге.

Подписчицы мужа Елизаветы Боярской юмор оценили. «Вы прелесть», «Какой классный, твоих любимых женщин тоже с праздником!», «Четкий пацанчик», «Иу, как приятно!», «Суперпоздравление! Четенько!» — отреагировали дамы.

Ранее мы писали о другом оригинальном поступке на 8 Марта. Ксения Собчак похвасталась необычным подарком, который ей презентовали друзья. Судя по всему, приятели решили, что он должен быть актуальным, и преподнесли светской львице набор защитных масок. Телеведущая пришла от сюрприза в восторг!