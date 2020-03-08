Актуально и дешево: Собчак показала, что ей подарили в Международный женский день

Ксения Собчак в сторис Instagram продемонстрировала подарки, которые преподнесли ей близкие и друзья на 8 Марта. Светской львице презентовали набор косметики, сумочку, кожаные именные конверты под документы для нее и Константина Богомолова, шампанское. Однако один подарок резко выделялся на фоне других.

«Любимые друзья дарят мне на 8 Марта! Лучший подарок!» — со смехом в голосе произнесла Ксения Анатольевна, распаковывая очередной сюрприз.

Это оказался набор защитных масок из десяти штук.

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