«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова

Актуально и дешево: Собчак показала, что ей подарили в Международный женский день

Светская львица оценила юмор и оригинальность своих друзей.

Актуально и дешево: Собчак показала, что ей подарили в Международный женский день
Ксения Собчак. Фото: Global look press.

Ксения Собчак в сторис Instagram продемонстрировала подарки, которые преподнесли ей близкие и друзья на 8 Марта. Светской львице презентовали набор косметики, сумочку, кожаные именные конверты под документы для нее и Константина Богомолова, шампанское. Однако один подарок резко выделялся на фоне других.

Защитные маски. Фото
Защитные маски. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Любимые друзья дарят мне на 8 Марта! Лучший подарок!» — со смехом в голосе произнесла Ксения Анатольевна, распаковывая очередной сюрприз.

Это оказался набор защитных масок из десяти штук.

Ранее мы писали о сюрпризе, который устроила дочь Игоря Николаева своей маме. Четырехлетняя Вероника собрала для Юлии Проскуряковой красивый букет из роз.

Конверты для документов. Фото
Именные конверты для документов. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Тэги

8 мартаКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМеждународный женский деньнеобычный подарокНовости googleоригинальное поздравление
Loading...