«Цвет шикарный»: Ирина Пегова неожиданно покрасилась и сменила прическу

Ирина Пегова много работает и путешествует. Недавно она побывала в городе Гороховец, где посетила храмы и достопримечательности, а ранее она побывала на вечеринке Андрея Малахова и успела заглянуть на выставку.

В 41 год актриса может похвастаться эффектной внешностью. Неудивительно, что недавно она снялась в клипе Леонида Агутина. Но похоже, что накануне 8 марта артистке захотелось перемен.

В соцсети Ирина сообщила, что сменила имидж. Она поделилась снимком, на котором позирует в салоне с пшеничным цветом волос. Более того, девушка сделала трендовую завивку. Как оказалось, преобразилась актриса для новой роли.

«Сменила цвет волос и прическу! Ну так-то поинтереснее будет, повеселее», — заявила Пегова.

Поклонники восхитились новым имиджем звезды. Некоторые отметили, что афро-кудри очень идут артистке. «Огонь, я б сказала», «Всегда хотела такие кудри», «Да, получилось очень красиво», «Вам очень идёт», «Вау, ну здесь прям эффектная американская ведущая утреннего шоу», «Ай, как вам хорошо!», «Цвет шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что такую завивку ранее сделали Ксения Бородина, Оксана Федорова, Наталья Фриске и другие звезды.

Напомним, что Пегова растит 14-летнюю дочку Татьяну. При этом артистка ухаживает за собой, старается делать пробежку даже в отпуске. Поклонники давно полюбили стиль актрисы и стараются следить за ее образами.