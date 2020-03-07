«Как хорошо!»: Лера Кудрявцева предстала в купальнике на пляже в Дубае

Лера Кудрявцева покинула канала «Муз-ТВ», на котором работала много лет. Подовом послужило то, что ее место ведущей на премии «Муз-ТВ» было отдано Ольге Бузовой. Телеведущая обиделась на директора Армана Давлетярова, которого считала другом, но он не предупредил ее о переменах. Она узнала, что не будет вести церемонию из СМИ. В итоге блондинка решила отдохнуть и уехала в отпуск со своей мамой.

Вот уже два дня Лера нежится на солнце в Дубае. Она решила пошутить и показала отфотошопленое фото, на котором якобы позирует без макияжа с очень большим носом. Телеведущая с иронией заявила, что она уже скоро выйдет на пенсию, поэтому выглядит еще неплохо. Однако потом Кудрявцева показала, как купается в море, пьет коксовое молоко и ест мороженое. На новых кадрах она предстала в голубом купальнике. Несмотря на недавнюю операцию, девушка похвасталась глубоким декольте.

«Кайфушечки, капец, как хорошо!», — призналась Лера.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Напомним, что около трех месяцев назад она удалила грудные импланты. После этого она прошла курс реабилитации и спустя месяц вернулась к работе. Она заверяет, что довольна своим телом. Пользователи Сети заметили, что Кудрявцева сменила гардероб, перестав облачаться в наряды с глубоким декольте.

Пока телеведущая отдыхает в Дубае, ее муж Игорь Макаров приглядывает за их дочерью Марией. Накануне девочка побывала на развивающих занятиях. Ей там так нравится, что кроха отказывалась идти домой. Хоккеист заснял трогательный диалог наследницы с учительницей на камеру. К слову, спортсмен поздравил супругу с грядущим 8 марта. Он смонтировал видео, сделав подборку снимков с возлюбленной.