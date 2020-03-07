«Пора шлем покупать»: Сергей Безруков запечатлел, как годовалый сын катается на самокате

Сергей Безруков после развода с первой женой Ириной нашел счастье с Анной Матисон. Влюбленные поженились в 2016 году, в том де году у них родилась дочь Мария. В 2018 году актер поделился радостной новостью, что снова стал папой. На этот раз у него родился сын Степан. Звезда кино часто отлучается на гастроли, но он старается все свободное время посвящать детям и быть с ними на связи, даже когда уезжает очень далеко.

В последнее время Сергей стал все чаще радовать поклонниками домашними роликами. Он показывал, как дочка радуется снегу и лепит снеговика и демонстрировал, как сын пытается читать детские книжки. А накануне 8 марта актер опубликовал трогательное видео. На нем его младший наследник катается на самокате по дому. Матисон придерживает руль, а папа восхищается успехами малыша. «Вот так! Сам идет! Сам встал и поехал. Вон что делается», — комментировал кадры артист.

На видео попала и подросшая дочка пары. Она старалась не мешать брату. «Год и три месяца! Вот это даааааа… Вперёд.. и только вперёд, только осторожно! Я думаю, пора шлем покупать. Всем добра! Всем хорошего, весеннего настроения! Завтра праздник», — написал Безруков.

Он признался, что своих женщин уже поздравил, так как уезжает в Краснодар на гастроли. Поклонники восхитились подросшим сыном актера. Они отметили, что он очень красивый и самостоятельный малыш. «Ничего себе, молодец какой!», «Какой сладкий одуванчик!», «Устремлённый, весь в папу», «Молодец, какой! Так держать», «Сколько у самого Степана радости!! Молодец хлопец, в Батьку пошёл!», — прокомментировали пост подписчики.