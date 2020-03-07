«Младший не женат»: Елена Малышева рассказала, чем занимаются ее сыновья в США

Телеведущая призналась, что старший наследник с ней давно не работает, а младший получил два высших образования.

Елена Малышева не только ведет передачу «Жить здорово!», но также участвует в съемках шоу для YouTube-канала. Она ухаживает за своей 86-летней мамой, которая передвигается с помощью ходунков. У доктора медицинских наук есть два сына. Старший наследник Юрий по образованию врач. Некоторое время он креативным работал продюсером передачи «Жить здорово!», но выяснилось, что мужчина давно сменил работу.

В эфире проекта «Честное слово» Юрию Николаеву Малышева рассказала, как ее дети живут в США. Выяснилось, что 31-летний Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул Россию. «Он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом», — похвасталась телеведущая.

По ее словам, младший сын Василий — получил два образования. Он окончил юридическую академию в России, а потом адвокатскую школу в США. «Поэтому у меня вот такие шикарные мальчишки», — отметила Малышева. Она добавила, что старший наследник уже обзавелся семьей. Он подарил маме двух внуков. «Младший не женат, поэтому каждый раз, когда я даю интервью, я говорю:

«Девочки, младший не женат! Он все время говорит: „Мама, хватит, мне потом в Инстаграм приходят предложения!“», — призналась ведущая.

Сама Елена Васильевна заверила, что любит Россию и покидать ее не собирается. При этом у нее сложились прекрасные отношения с невесткой. Она отметила, что для нее счастье — когда вся семья собирается дома. Сейчас телеведущая собирается в небольшой отпуск. Супруг знаменитости, профессор Игорь Малышев, любит активный отдых и хочет поехать с женой в спортивный лагерь. Он уверен, что его возлюбленной нужна физкультура, чтобы отвлечься от работы.