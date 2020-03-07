13-летняя дочь Юлии Началовой продолжает писать письма покойной маме

13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает письма письма покойной маме. Отец певицы Виктор Началов рассказал, как живет семья спустя год после смерти артистки. В книге, посвященной дочери, Началов вспоминает, что вместе с дочерью он и его жена утратили смысл жить. Единственной, ради кого они все еще держатся за эту жизнь, является Вера. Несмотря на боль, девочка не плачет и наотрез отказывается уезжать от бабушки с дедушкой.

«Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно закричали бы на всю вселенную. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. И молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера – это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног», — цитирует слова отца «Комсомольская правда».

Виктор Началов подметил, что свои чувства 13-летняя Вера выражает через письма к маме на тот свет. В них школьница пишет, что ее родительница продолжает петь песни вместе с ангелами на небесах. Глава семьи предположил, что со временем девочка забудет образ матери. Он же, как отец, обязан сохранить воспоминания о дочери, чего бы ему это ни стоило.

«Я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте… Должен постоянно поддерживать горящий костер памяти. Я должен жить во что бы то ни стало», — пишет Виктор Началов.

Папа Юлии Началовой вспомнил и последний звонок лечащих врачей певицы. Стоило лишь родственникам уехать из больницы, как их шокировали новостью – Юли больше нет. Виктору казалось тогда, что он буквально кричит в трубку, не понимая, как это могло произойти, но на самом деле мужчина не смог произнести ни слова.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Несколько суток врачи боролись за жизнь любимой артистки, однако справиться с болезнью не удалось.