«Я бы хотела встретить любовь»: Безрукова станцевала медленный танец с шеф-поваром Ивлевым

Ирина Безрукова 15 лет прожила в браке с Сергеем Безруковым. Они развелись в 2015 году. С тех пор актер успел снова жениться и обзавестись детьми, а вот Ирина пока не повстречала нового мужчину, который бы покорил ее сердце. На днях она снялась в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!», где рассказала, как проведет 8 марта.

«На самом деле, я хочу взять свою сестру и уехать с ней в Подмосковье. И вдвоем провести с ней этот день. Я ее очень очень люблю, редко вижу. Мы росли очень дружными. Она, несмотря на то, что на год и четыре месяца меня младше, такая маленькая разбойница, защищала меня. Мы вместе ходили учится играть на скрипке, в школу. Она достойна, мне кажется, чтобы уделить ей два дня, отдохнуть», — рассказала актриса.

После этого Малахов поинтересовался, что тогда делать ее мужчинам-поклонникам, которые захотят ее поздравить. «У меня есть Инстаграм. Могут поздравить там. Геолакацию я не сброшу. Сегодня такой день прекрасный, и такая компания, и я верю в то, что если люди пожелают и их будет много, то это сбудется. Я бы хотела встретить любовь в этом году. Может это возможно еще», — разоткровенничалась 54-летняя артистка.

После этого гости в студии пожелали ей женского счастья. Не остался в стороне и шеф-повар, мастер уникальный десертов, Константин Ивлев. Он пообещал, что сделает для нее вкусный торт. «Я люблю поесть», — сразу призналась Безрукова. А когда в студии появился Родион Газманов, которому, как оказалось, актриса один раз спасла жизнь на съемках, исполнил для нее песню «Танцевали мы парами». В этот момент Ирина пригласила на медленный танец Ивлева.

Примечательно, что потом шеф-повар рассказал, как не любил готовить в юности, но в итоге он отучился на повара и увлекся кулинарией. Константин поведал, как готовил необычные сырники для сына и о своей маме, которая тоже пришла в студию и познакомилась с Безруковой.