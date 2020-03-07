«У тебя огромное сердце»: Сати Казанова обратилась к матери в день ее рождения

Певица публично излила душу и призналась, что очень ценит все то, что сделала для нее родительница.

37-летняя Сати Казанова трогательно обратилась к матери в день ее рождения. Певица поблагодарила Фатиму Исмаиловну за добродетель, терпение и достойное воспитание. Знаменитость рассказала, что считает свою маму настоящей героиней, ведь той удалось воспитать сразу четырех дочерей – Сати, Светлану, Марьяну и Мадину. У каждой из девочек непростой характер, с которым достаточно сложно мириться, однако Фатиме это удается.

«Благодарю тебя, что ты именно такая, какая есть! С каждым годом я все глубже понимаю, какая же ты удивительная, сильная, добрая! Какое у тебя огромное сердце, мамочка, сколько в нем места для прощения, для принятия. Сколько у тебя сил!», — высказалась Сати.

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Отдельно Казанова поблагодарила мать за то, что та привила ей и сестрам уважение к отцу и Богу. Сати уверена: доброго человека отличает грамотное воспитание. Когда окружающие хвалят ее, она мысленно передает благодарность главной женщине в своей жизни.

«Пусть у тебя будет крепкое здоровье, пусть твои глаза горят бесконечным интересом и любовью к жизни, но…и внуков пусть у тебя будет побольше», — резюмировала она.

К душевным словам поспешили присоединиться и подписчики. Они пожелали Фатиме Исмаиловне быть окруженной любовью и счастьем. Отметилась в комментариях и бывшая коллега Казановой по группе «Фабрика» Саша Савельева. «С днем рождения маму!», — написала она. Сати пообещала передать добрые слова.