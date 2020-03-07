Решетова арендовала квартиру для няни Ратмира рядом со своим домом

24-летняя модель Анастасия Решетова сняла квартиру для няни маленького Ратмира неподалеку от своего дома. Об этом девушка откровенно рассказала подписчикам в stories.

Ранее Настя рассказывала, что несмотря на высокую занятость, старается как можно больше времени уделять сыну: вместе с Ратмиром Решетова посещает бассейн, где под присмотром специалистов обучает мальчика плаванию. Возлюбленная Тимати отмечала, что получает невероятное удовольствие, видя улыбку на лице наследника.

Не скрывает Решетова и того факта, что периодически прибегает к услугам профессиональной няни. Чтобы иметь возможность вызвонить женщину в любой момент, модель сняла для специалистки квартиру недалеко от собственного дома. Сейчас няне хватает нескольких минут, чтобы появиться на пороге.

«Я вызываю няню, когда мне нужно уехать куда-то. Организовали ей квартиру рядом, она оттуда приходит буквально за 10 минут», — рассказала Настя.

Важно отметить, что Настя успевает не только воспитывать сына, но и ухаживать за собой, а также работать. Нередко Решетовой приходится совмещать сразу несколько дел, однако сама девушка подчеркивает, что очень счастлива и старается все выполнить по высшему разряду.