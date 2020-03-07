«Сандрику 1 годик!»: Кожевникова поделилась трогательными фото с сыном звезды «Кармелиты»

Мария Кожевникова, как известно, является многодетной мамой. Она со своим супругом Евгением Васильевым воспитывает троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия. А в прошлом году актриса снова стала мамой, но уже крестной. «Новым» наследником артистки стал малыш ее подруги звезды «Кармелиты» Алесы Качер. Актриса родила мальчика мужу Вахтангу Беридзе в марте 2019 года.

6 марта Кожевникова поделилась снимками из фотосессии с крестником. На снимках девушка позирует с подругой и подросшим малышом на природе. Мария предстала в платье с цветочным принтом. Она радостно улыбается в кадре.

«Сегодня моему младшему крестному сыночку Сандрику 1 годик! Мы не так часто видимся, к сожалению, потому что его мама и папа уехали очень далеко, хорошо, что не в другую страну. Поэтому наши телефонные переговоры о воспитании общего сына с Алесой могут длиться часами… Александрик, я уверена, ты вырастешь сильным, смелым, справедливым и умным, как и твой ангел хранитель, святой благоверный князь Александр Невский», — написала артистка.

Поклонники восхитились нежными снимками. Многие отметили, что актриса окружила себя мужчинами. Другие одарили комплиментами похорошевшую Качер. «Какая же Мария красавица, очень хорошо без макияжа», «Мария, вы молодец! Три крестных сына — это круто! По мимо того, что еще и свои! Круто!», «Я поздравляю ваших друзей. У их детей замечательная крестная», «Мария, вы вся в „мужчинах“. Три сына и крестник, вы видимо нуждались в защите, не иначе», — прокомментировали пост подписчики.