«Мамин пацан»: Ида Галич поделилась снимками из первой фотосессии сына

Ставшая матерью в первый раз Ида Галич поделилась с многочисленными подписчиками трогательными фотографиями из первой фотосессии сына. 7 марта маленькому Леону исполнился месяц. В честь важной даты блогер вместе с супругом Аланом Басиевым решили запечатлеть своего малыша в необычных образах.

Так, на одном из снимков на малыша надели умилительную вязаную шапочку с ушками. Благодаря ей Алан стал похож на медвежонка. Уже в следующем кадре мальчик стал спящим гномиком в длинном колпачке и теплом комбинезоне. На последнем снимке Алан примерил на себя образ настоящего пилота истребителя – на малыша надели модную кожаную мини-курточку, отороченную белым мехом, а также коричневую шапку с очками.

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«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Это, определенно, лучшее, что мы сделали в жизни», — написала сама Галич.

Многие подписчики Иды остались в восторге от трогательных кадров. Они написали, что малыш очень похож на маму. «Мамин пацан», «Какой милашка!», «Губки мамины», «Какой красивый человек получился», «Это лучшее, что я видела», — умилялись они.