И снова в обуви дома: Водянова в соблазнительном образе предстала перед женихом

Наталья Водянова не так давно переехала из квартиры в просторный особняк. Она по прежнему живет в Париже со своими пятью детьми и возлюбленным Антуаном Арно. Девушка много путешествует, но каждые выходные старается проводить дома, чтобы уделить время наследникам. Более того, недавно она призналась, что готовится к свадьбе. Торжество пройдет во Франции и на него будут приглашены 300 гостей.

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Водянова в свои 38 лет поражает стройной фигурой и моложавым видом. Более того, даже дома она не хочет в халате, а предпочитает облачаться в платья и туфли на каблуке или теплые носки. Поклонники не раз критиковали модель за то, что она не снимает обувь дома. И вот на новом фото Наталья предстала в облегающем мини-платье и кроссовках. Девушка с ногами забралась на диван, облокотившись на мягкую спинку, она приняла соблазнительную позу.

Модель позировала в домашней обстановке. Благодаря дверям с зеркалами стало ясно, что фото сделал жених девушки. Его отражение попало в кадр. К слову, в особняке Водяновой оказалось очень уютно: светлые стены, большой ковер, много светильников, камин и современная мебель, а также сундук Louis Vuitton, используемый как столик.

«Вечер пятницы — готова повеситься», — написала девушка.

По всей видимости, она провела время со своим возлюбленным. Поклонники сразу узнали стильный наряд Heron Preston. Другие стали обсуждать снимок и позу модели. «Наташенька, в пост так нельзя фотографироваться! Ботиночки надо было снять!», «Наташа, ваш любимый муж тоже на фото! Так старательно прицеливается запечатлеть улыбку», «Фото красивое, даже слегка интимное местами», Жених в зеркале«, «Красивый дом», «Приятно смотреть на вашу пару», — прокомментировали пост подписчики.