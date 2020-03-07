«Гадости слышит только моя попа»: Волочкова обвинила бывшего мужа в травле в соцсетях

Анастасия Волочкова обвинила бывшего мужа – бизнесмена Игоря Вдовина – в организации травли в социальных сетях. 44-летняя балерина регулярно выкладывает в личном Instagram фотографии с отдыха и выходов. Сразу после этого в комментариях появляются люди, которые критикуют артистку за внешний вид и поведение. Неоднократно Волочковой приходилось закрывать комментарии. Сейчас возможности оставить свое мнение под фото и видео у пользователей нет.

Сама балерина «Светской хронике» заявила – ее бывшему мужу выгодно платить за то, чтобы профильные люди оскорбляли ее публично. Волочкова считает, что Вдовин якобы организовал против нее пиар-кампанию в отместку за долг – предприниматель якобы не возвращает экс-супруге три миллиона долларов.

«А что подозревать, если это так? Антипиаровская кампания против меня в моей жизни не впервые, а это еще те люди, которым действительно платят деньги», — отметила она.

Журналисты также выяснили, что якобы даже существуют люди, которые зарабатывают подобным образом на постоянной основе. Трем людям выплачивают большие деньги, чтобы те писали об Анастасии все, что думают.

Волочкова о негативе не переживает. Балерина резюмирует – сейчас она счастлива и любима, времени на склоки с неизвестными людьми у нее нет. Те же, кто говорит за ее спиной гадости, там и останутся.

«Все, что говорят за моей спиной, слышит только моя попа, и поверьте, что она, накаченная работой и большим физическим трудом, прекрасней многих лиц», — отчеканила она.