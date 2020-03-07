Звезду «Триады» и «Содержанок» Любовь Аксенову заподозрили в беременности

Актрису сериалов «Триада» и «Содержанки» Любовь Аксенову заподозрили в беременности. Поводом для пересудов послужил недавний снимок, обнародованный 29-летней артисткой в Instagram. В кадре одетая в «велосипедки» и топ от купальника знаменитость позирует на фоне фургона. Обтягивающая одежда позволила фолловерам с уверенностью утверждать – всегда стройная актриса ждет малыша.

«Вы не беременяш случайно?», — не постеснялась написать одна из девушек.

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Позже к реплике присоединились еще несколько человек. Они достаточно быстро определили, что Аксенова находится на четвертом месяце. «И грудь подросла», — нашли они еще одно подтверждение факта.

Сама Любовь появившиеся слухи пока не комментирует. В День святого Валентина Аксенова призналась, что вновь вышла замуж за своего супруга – режиссера Павла Аксенова. Второе бракосочетание состоялось по собственным правилам молодоженов. Позже актриса откровенно призналась, что чувствует себя невероятно счастливой и благодарной за каждый проведенный день с супругом.