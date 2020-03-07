Алена Краснова показала подготовку к дню рождения

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова показала процесс подготовки к грядущему дню рождения. В Международный женский день девушка отмечает 23-летие. Как и любой имениннице, Алене в эту важную дату захотелось выглядеть по-особенному, поэтому она отправилась в салон.

Позже невестка Орбакайте обнародовала в stories короткое видео, на котором показала, как специалисты колдуют над ее прической. Пока стилист занимался окрашиванием, Краснова успела немного перекусить, не отходя от зеркала: перед ней поставили суп, что-то аппетитное с зеленью и кофе.

«Любимый салон, готовимся к ДР», — сопроводила она кадры подписью.

Результатом супруга Преснякова осталась довольна. Девушка изменила цвет волос, покрасив их в холодный блонд, а также навела кокетливые волны. Подчеркнем, что Алена и Никита вот уже какой день рождения подряд будут отмечать совместно. Ранее молодой артист признавался, что не может долго находиться без своей супруги и очень скучает по ней на гастролях.