«Хомячье бежит в студию за копейки»: Абрикосов пристыдил Меньщикова за участие в «На самом деле»

Бывший участник «Дома-2» рассказал, что недавно его тоже приглашали стать участником программы, но он отказался.

Экс-участник «Дома-2» Роман Тертишный (Май Абрикосов) пристыдил бывшего коллегу по телестройке Степана Меньщикова за участие в программе «На самом деле».

Напомним, на днях шоумен из Екатеринбурга стал центральной фигурой для обсуждения. Сразу две женщины заявили, что ждут от Меньщикова ребенка. Бывшая жена Евгения надеется подобным образом вернуть знаменитость в семью, а с новой пассией Ангелиной Степан встречается якобы из-за денег.

Увиденное изрядно повеселило Тертишного. 39-летний блогер в жесткой форме высмеял появление Меньщикова на ТВ и заявил, что подобным образом мужчина опозорил не только себя, но и своих женщин.

На днях, рассказал Роман, ему самому предлагали стать ключевым персонажем одного из выпусков. В случае, если бы он согласился, студия обсуждала бы его уединенный образ жизни. Как это обычно и бывает, Тертишный от участия отказался, посоветовав менеджерам вспомнить о Меньщикове или Рустаме Солнцеве. Тогда он еще не знал, что Степан уже снялся и заработал.