«Она любит это»: старший сын Яны Рудковской выпустил новый трек

17-летний сын Яны Рудковской от первого брака с Виктором Батуриным Николай Батурин сообщил на своей странице в Инстаграм о релизе нового трека.

«Залетел на совмес к сильнейшему, как в старые добрые! «Она любит это» — слушай везде», — сообщил молодой музыкант.

https://www.instagram.com/p/B9Yy5ZlnVy5/?igshid=qy8ymtts3gkg

Многим подписчикам композиция, что называется, «зашла». Они с восторгом отметили, что трек – «пушка», «шедевр» и «огонь». Кстати, среди многочисленных комментариев оказался и отклик от матери Николая, Яны Рудковской. Она в числе первых опубликовала под постом сына смайлик «сердечко».

Напомним, что у Яны Рудковской трое сыновей — 18-летний Андрей и 17-летний Николай от Виктора Батурина, а также семилетний Александр от второго мужа Евгения Плющенко.

Свою творческую карьеру Николай Батурин начал еще в 14 лет. Тогда он впервые записал дуэт с исполнителем Владиславом Раммом.