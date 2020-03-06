«Как девочка»: 66-летняя Елена Проклова показала шикарную фигуру в купальнике

66-летняя актриса Елена Проклова похвасталась своей шикарной фигурой. Заслуженная артистка опубликовала в Instagram снимок в ярком купальнике, чем немало восхитила подписчиков. Удачный фасон плавательного белья скрыл недостатки в фигуре знаменитости, сделав ее визуально стройнее. Синие рукава придали образу элегантности.

«Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!» — сопроводила она снимок загадочной подписью.

Фолловеры предпочли не скупиться на комплименты для звезды. Они заявили, что в своем возрасте Проклова является примером не только для своих погодок, но и для молодого поколения. Другие подметили, что Елена совершает очень смелые поступки.

«Выглядите, как девочка», «Восхищаюсь вами бесконечно», «Вы – прекраснейший мотиватор для ваших ровесниц», «Купальник вам очень идет», — написали некоторые из комментаторов.

Нашлись и те, кто от снимков остался не в восторге. Люди заявили, что в таком возрасте столь откровенные кадры публиковать – моветон. «Зачем? Удивляют женщины, публикующие фотографии в 66 лет», — высказались они.