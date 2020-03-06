«Совсем завралась»: адвокат Жорин прокомментировал конфликт с бывшей женой Гордон

Звездный юрист объяснил, что многие претензии к нему от бывшей супруги необоснованны.

Звездный адвокат Сергей Жорин расставил все точки над «i» в конфликте с бывшей женой Екатериной Гордон. Ранее юристка в личном Instagram рассказала, что она и ее экс-супруг не смогли договориться по поводу алиментов на ребенка.

Екатерина отметила, что Жорин якобы неоднократно упоминал, что добровольно платит деньги на содержание их ребенка, однако на самом же деле она взыскала 70 тысяч рублей через приставов. Помимо прочего, Гордон оформила заявление на Жорина за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сам Сергей в беседе со «СтарХит» подметил, что его некогда супруга не во всем честна. Ранее, акцентировал внимание он, Екатерина говорила, что вообще не получает алименты на ребенка. У Жорина же есть документы, доказывающие исправные выплаты в течение 6 лет.

Неправа Гордон, по его мнению, и в вопросе индексации: на сегодняшний день задолженностей у юриста нет. Когда же между бывшими супругами возникло потепление, Жорин стал перечислять жене большие суммы, чем должен был.

«Гордон присылает с утра какую-то нереальную цифру. Абсолютно неправильную. Чтобы не спорить предложил: подай заявление приставам, сколько насчитают — все оплачу. Она подала, те насчитали ровно столько, сколько я говорил. И сразу после Катя по традиции скинула мне тысячу разных оскорблений. Совсем завралась», — сказал он.

Отметим, в последнее время юристка регулярно фигурирует в скандалах. Так, ранее Екатерина публично повздорила с Айзой Анохиной и заявила, что та употребляет наркотики. Позже досталось певице Валерии и Иосифу Пригожину – Гордон заявила, что артистке не подходит амплуа депутата.