Сын Вуди Аллена выступил против выпуска биографии своего отца

По мнению Ронана Фэрроу, издательство исказило многие факты и не проверило информацию.

Сын режиссера Вуди Аллена, Ронан Фэрроу, вступил в конфликт с издательством «Хэтчетт», которое хочет опубликовать мемуары его отца. Он уверен, что многие эпизоды издания — лишь вымыслы, которые не имеют ничего общего с правдой.

Ронан заявил, что издательство даже не проверяло информацию перед публикацией. Речь идет непосредственно о том, как Аллена обвиняли в развратных действиях по отношению к собственной дочери, Дилан, сообщает BBC.

Напомним, ранее издательство «Хэтчетт» издало книгу «Поймать и убить», в которой рассказывалось о печально известном продюсере из Голливуда Харви Вайнштейне, которого признали виновным в сексуальных преступлениях и могут посадить в тюрьму на срок до 25 лет.

И вот на очереди книга «Некстати», в которой главным героем станет уже Вуди Аллен.

Если ничего не изменится, издание появится в продаже уже 7 апреля.