«Репетитор — сто долларов в час»: Самойлова из-за высоких цен в США возвращается в Россию

Модель Оксана Самойлова, которая не так давно подарила мужу, рэперу Джигану, сына, в самое ближайшее время со своей семьей возвращается домой. В Instagram модель пообщалась со своими поклонниками и сделала важное заявление.

Как отметила супруга Джигана, в Америке, конечно, очень классно, но ей безумно хочется на родину. В ближайшее время она оформит все документы и «валит домой».

«Тут очень дорогие услуги. Репетитор сто долларов в час. Педиатр еще дороже. Что касается продуктов, то их стоимость выше, но не так катастрофично».

Оксана Самойлова

Отметим, что недавно Джиган удивил пьяной выходкой. Он вышел пьяным в эфир со своими поклонниками. При этом рядом с ним находились дочери, при которых он не стеснялся материться. Впрочем, некоторые попросила зря на музыканта бочку не катить. У него недавно родился сын и он сейчас находится в эйфории от этого события. Сама Оксана Самойлова выходку супруга предпочла не комментировать.