«48 лет все-таки»: Лера Кудрявцева посмеялась над собой

Телеведущая Лера Кудрявцева сейчас находится в отпуске в ОАЭ вместе с мамой. Звезда делится со своими подписчиками в Инстаграм видео с пляжа и рассказывает, чем занимается на отдыхе, и причем делает это не без юмора. Кудрявцева сделала селфи, на котором она выглядит весьма своеобразно. И подписала:

«Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините», — пошутила знаменитость.

Подписчики отметили отменное чувство юмора Леры, осыпали комплиментами, а также поддержали шутку известной ведущей:

«А зачем надо было такую красоту прятать за фотошопом?», «Ну наконец-то реальная фотка. А то все только и трындят, что нельзя быть на свете красивой такой в свои 88 с небольшим», «Красавица!» — написали некоторые комментаторы.

Начало весны для Кудрявцевой омрачилось скандалом. Супруга хоккеиста Игоря Макарова узнала, что ей предпочли Ольгу Бузову в качестве ведущей премии «МУЗ-ТВ», причем известно это стало ей не от самого телеканала, а из прессы. Телезвезда была крайне возмущена таким отношением.