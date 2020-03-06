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В один день с Лободой: Линдеманн прибыл в Киев с концертом

У музыканта и певицы произошло пересечение графиков. Случайно ли?

В один день с Лободой: Линдеманн прибыл в Киев с концертом
Тилль Линдеманн. Фото: globallookpress.com

На своей странице в Инстаграм скандальный немецкий исполнитель записал сторис, в котором отметился на улице Киева. Кроме того, интернет-пользователи опубликовали на Ютубе видео, где видно, как фронтмен групп Rammstein и Lindemann пришел пообедать в кафе «Компот».

Светлана Лобода, кстати, тоже сейчас находится в родном городе. В своих сторис она сняла вечеринку, на которой пожелала Киеву спокойной ночи. Поклонники пары Линдеманна и Лободы тут же соотнесли факт пересечения концертных графиков двух звезд и предположили, что звезды намеренно сделали такое расписание, чтобы увидеться.

О романе Светланы и Тилля стали говорить больше двух лет назад. С того момента у певицы появилась дочь Тильда, отцом которой многие считают Линдеманна. Сама же звезда никак не комментирует слухи.

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