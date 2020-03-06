«Мы вовремя поняли, что пора заканчивать»: Шац объяснил, почему закрылась «О.С.П.-студия»

Актер и шоумен Михаил Шац заявил, что в проекте «О.С.П.-студия» ему с коллегами удалось создать поистине новые юмористические образы девяностых годов, от которых многие в России были просто без ума. По его словам, поклонники до сих влюблены в таких персонажей, как Мишган и доктор Шанс. В свое время над ними смеялась вся страна. Рейтинги у программы били все рекорды.

Шац вспомнил, что затем закрылся канал «ТВ-6 Москва». Проект перешел на СТС, но их шутки там уже не пользовались такой зрительской любовью, как раньше. Это было вызвано переменами в сознании людей.

«Мы вовремя поняли, что пора заканчивать, и вовремя разошлись. Без склок, интриг и типичных для таких ситуаций скандалов. Думаю, мы сделали ровно то, что могли». Михаил Шац

больше по теме Дочь Шаца и Лазаревой решила не получать образование после школы Софья сразу же подалась в блогеры, открыв свое шоу.

Как считает Михаил Шац, он и его коллеги оказались не очень хорошими бизнесменами, иначе могли бы неплохо в свое время заработать. Ребята из «Камеди клаб», которые пришли им на смену, по словам Шаца, смогли монетизировать свой успех. Им же не удалось сделать из своего проекта корпорацию, приносящую стабильный доход. Себя и своих коллег по «О.С.П.-студии» он назвал успешными романтиками, которые пришли из ниоткуда, сообщает «Московский комсомолец».