«Срочно дайте солнца!»: Юлия Высоцкая ярким фотоснимком потребовала прихода весны

Подписчики в «Инстаграме» сравнили актрису аж со светилом.

В своем микроблоге супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая поделилась снимком, на котором, по мнению подписчиков, выглядит очень солнечной. Кадр исполнен в теплых тонах, а сама Высоцкая комментирует фото:

«Срочно дайте солнца!» — написала знаменитость.

Фолловеры согласились со звездой, что им тоже не помешало бы обилие солнечного света, и поспешили подметить, что Высоцкая сама очень похожа на яркое светило:

«Юлечка, Вы — Солнце!», «Вы, Юлия, сама солнце. Держитесь, скоро лето!», «Солнечная женщина!!!» — рассыпались в комплиментах поклонники.

Кстати, супруга знаменитого режиссера предпочитает не пользоваться косметикой вне работы. И не так давно поделилась честным снимком без прикрас, представ перед объективом фотокамеры в естественном образе.