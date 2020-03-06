«Я никогда не хотел стать отцом»: Осиашвили назвал причину расставания с Лазаревой

Поэт-песенник Симон Осиашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой жене — певице Светлане Лазаревой. Также он назвал причины их расставания.

«Я познакомился со Светланой, когда начал писать песни. Пришел в ансамбль «Синяя птица». Я написал песню для них — «Здравствуй, как ты живешь». Ее пела солистка этого коллектива Светлана Лазарева. Я приехал посмотреть, как она репетирует. Она девочка симпатичная. Вызвала, конечно, во мне мужской интерес. Мне тогда было 32 года. Я очень эмоциональный человек. Потом оказалось, что этого не надо было делать». Симон Осиашвили

Как заметил Осиашвили, родители никогда не вмешивались в его решения и отношения с Лазаревой. «Света — очень обаятельный человек. Она понравилась моим родителями. Нам было сложно, конечно, первое время. Ни она, ни я не москвичи. Мы хотели быть вместе. Жили на съемной квартире. В итоге, чтобы закрепиться в столице, заключили фиктивный брак», — сказал Осиашвили.

Вместе они были чуть больше шести лет. «Инициатором расставания была Светлана. Мы бы и дальше могли жить в таком вялом состоянии, но к тому времени наша семья уже не существовала. Я никогда не хотел завести детей. Я не знаю, это ли явилось, что Светлана ушла от меня. Если она так говорит, значит так и было. Мне сложно ответить на вопрос, почему у меня нет потомства. Я никогда не хотел стать отцом. Ну вот такой я человек», — заметил он.