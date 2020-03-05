Валерия станет ведущей шоу о домашнем насилии

51-летняя певица Валерия запустит авторскую передачу, посвященную женщинам – жертвам домашнего насилия. Озадачившаяся защитой прав слабого пола артистка намерена достаточно широко освещать насущную проблему. Ранее она заявляла о создании партии «Сильные женщины».

Журналистам Валерия рассказала, что намерена лично стать ведущей проекта. Программа будет выходить на YouTube, а ее гостями будут становиться те женщины, которые пережили насилие, но сумели вырваться из порочного круга.

Съемки будут проходить в общем доме певицы и ее супруга Иосифа Пригожина. Последний, к слову, будет заниматься пиаром передачи. Название передачи Валерия сообщать не стала, премьера должна состояться в марте 2020 года.

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