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Валерия станет ведущей шоу о домашнем насилии

Передача будет транслироваться на YouTube.

Валерия станет ведущей шоу о домашнем насилии
Валерия/Фото: https://www.instagram.com/p/B762VoQoRax/

51-летняя певица Валерия запустит авторскую передачу, посвященную женщинам – жертвам домашнего насилия. Озадачившаяся защитой прав слабого пола артистка намерена достаточно широко освещать насущную проблему. Ранее она заявляла о создании партии «Сильные женщины».

Журналистам Валерия рассказала, что намерена лично стать ведущей проекта. Программа будет выходить на YouTube, а ее гостями будут становиться те женщины, которые пережили насилие, но сумели вырваться из порочного круга.

Съемки будут проходить в общем доме певицы и ее супруга Иосифа Пригожина. Последний, к слову, будет заниматься пиаром передачи. Название передачи Валерия сообщать не стала, премьера должна состояться в марте 2020 года.

«Хочется, чтобы люди нашли для себя какой-то ответ. Дело это непростое и накладное, честно скажу, но оно того стоит», — призналась она в интервью телеканалу «Мир».

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