Актер «Сватов» Николай Добрынин смутил поклонников худобой

На днях артист вышел на сцену вместе с Людмилой Артемьевой в спектакле «Близкие люди».

56-летний актер «Сватов» Николай Добрынин смутил поклонников своей худобой. На днях вместе с коллегой по сериалу и сцене Людмилой Артемьевой Добрынин принял участие в спектакле «Близкие люди» в Ярославле.

После мероприятия артист успел сфотографироваться со зрителями, которые и подметили осунувшийся внешний вид знаменитости. Примечательно, что в целом Добрынин выглядел бодрым и даже улыбался, но в глазах читалась усталость.

Напомним, в прошлом году Николай Добрынин отметил юбилей – ему исполнилось 55 лет. В одном из интервью актер признавался, что старается тщательно следить за своим здоровьем.

Отдельное внимание он уделяет сердцу и сосудам, поскольку организм ему активно намекает, что работать нужно меньше. Сильнее же всего артист любит свою дочь Нину – в отъезде он регулярно общается с ней по телефону, а когда ночует дома, то лично поет ей колыбельные.

Важно! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на звезд. Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.