Ирина Пегова в водолазке горчичного цвета и брюках отметилась в старинном городе

Ирина Пегова не перестает удивлять поклонников. Актриса снимается в кино и играет в театре. Она часто посещает светские мероприятия и выставки. При этом девушка воспитывает 14-летнюю дочку Татьяну. Недавно артистка снялась с ней в фотосессии. Как оказалось, девочка уже догнала по росту маму. Фанаты отмечают, что наследница звезды очень похожа на родительницу. Однако зачастую актрисе приходится отправляться на гастроли. Так на днях она оказалась в древнейшем городе Владимирской области.

В соцсети Пегова опубликовала снимки из города Гороховец. Она не только прогулялась по старинным улицам, где увидела много красочных домов из дерева, но и посетила храмы и увидела постройку 16 века. На экскурсии, которую устроили актрисе местные жители, она предстала в водолазке горчичного цвета и черных брюках. Она всегда отличалась особенным чувством стиля. Недавно она похвасталась новой обновкой — пальто песочного оттенка.

Похоже, что даже в повседневном образе Ирину узнали в небольшом городе и окружили ее вниманием.