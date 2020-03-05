Ольга Бузова обзавелась амулетом «ведьмина лунница»

Ольга Бузова еще несколько лет назад заявила, что мечтает стать мамой. Она даже заявила, что если к 35 годам не станет родительницей, то возьмет ребенка из детского дома. И вот год назад у телеведущей появился возлюбленный впервые после развода с Дмитрием Тарасовым. Отношения девушки с блогером Давидом Манукяном развиваются стремительно. Не так давно они стали жить вместе. Теперь поклонники ждут, когда пара объявит о свадьбе.

Похоже, что Ольге тоже невтерпеж. Она то и дело дает понять, что мечтает о ребенке. «Как сладко пахнут дети», — заявила она после встречи с юным поклонником. Также поклонники заметили, что у артистки появилось новое любимое украшение. Помимо крестика она теперь постоянно носит демоническую подвеску. Как оказалось, это амулет «ведьмина лунница», который считается оберегом от бед и несчастий.

Ко всему прочему, он якобы должен помочь своей владелице скорее выйти замуж и стать матерью. «Бузова, похоже, отчаялась ждать предложения и решила ускорить процесс с помощью магии», — пишет телеграм-канал «Только никому».

К слову, ранее фанаты заметили, что фигура Ольги изменилась. На фото в купальнике телеведущая похвасталась пышными бюстом, которого раньше у нее не было. Теперь многие подозревают, что девушка уже ждет ребенка, но пока скрывает радостную новость. Сама Бузова заверяет, что счастлива с Давидом. Она каждый месяц празднует с ним годовщину со дня знакомства. Добавим, что носит амулет и Алла Пугачева. В прошлом году она появилась на публике с подвеской в виде медвежьей головы, которая якобы должен охранять своего владельца.

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