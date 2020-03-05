Роза Сябитова назвала продажность глобальной проблемой российских женщин

Сваха экспертно заявила, что все чаще сталкивается с желанием слабого пола заиметь в мужья богатого.

Роза Сябитова назвала продажность глобальной проблемой женщин в России. Ведущая «Давай поженимся» рассказала, что лично проверила это утверждение, когда в далеком 1995 году открыла брачное агентство. На тот момент наиболее влиятельным деятелем сферы знакомств был Петр Листерман – он владел несколькими компаниями, которые занимались организацией VIP-знакомств. Тогда Сябитова и предположить не могла, что главное, на что женщины будут обращать внимание, станут деньги.

Сейчас россиянок не приходится уговаривать на замужество с состоятельными мужчинами, они и сами делают это «с удовольствием», подметила Сябитова. Сама же Роза хотела помочь женщинам встретить тех, кому не пришлось бы отплачивать.

«Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь «продаваться» за это. Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин», — хлестко высказалась она.

Роза поспешила уточнить у своих подписчиков, что же с ними все же не так. Некоторые женщины за словом в карман не полезли – они предложили Сябитовой озвучить ценник, за какую именно сумму она устраивает одиноким женщинам свидания. Роза предпочла на провокационный вопрос не отвечать.