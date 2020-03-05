Сергей Нетиевский помогает бывшей жене с развитием бизнеса

С Натальей, от которой у него трое детей, шоумен развелся в 2015 году.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что обязательно поздравит свою бывшую супругу Наталью с 8 марта. Напомним, что от нее у него два сына и дочь. Пара развелась в 2015 году.

«Будет звонок по телефону и поздравления. Скажу, что у нее есть свой маленький бизнес. Я помогаю ей финансово и в плане организации ее маленького дела». Сергей Нетиевский

Отметим, что сейчас у Сергея Нетиевского новая девушка, с которой он живет. По его словам, когда человек не женат, то надо более тщательно подходить к выбору подарков. ««Когда ты женат и уже печать в паспорте стоит, то расслабляешься. Уже понимаешь, что так просто человек не уйдет от тебя. Надо ведь будет делить шкаф, диван. Поэтому иногда мужчины, скажу честно, халявят. А если нет обязательств и печати, то расход может быть мгновенный. Нет подарка – до свидания», — заметил шоумен.

Как считает Сергей Нетиевский, холостые люди больше тратят денег на подарки. «Они более трепетно относятся к 8 марта. Мужчина успокаивается, когда женится. Проходит конфетно-букетный период. Надо что делать? Разводиться и снова сходиться», — отшутился юморист.