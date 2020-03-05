«Только Гарику не говори»: Лиза Галкина наладила переписку с домовым

Алла Пугачева приглядывала за шестилетними Лизой и Гарри, пока ее муж Максим Галкин находился на гастролях в Австралии. Потом певица отдохнула, так как шоумен увез наследников на горнолыжный курорт в Италии. Лишь недавно вся семья воссоединилась. Теперь в замке снова раздается детский смех. Малыши придумывают все новые способы повеселиться. Недавно они нарядились в устрашающие костюмы и попытались напугать маму.

Теперь Галкин запечатлел разговор с дочкой, которая, как оказалось, наладила связь с домовым. «Это письмо для домового. Мы написали ему вчера письмо, чтобы дал он нам марки вместо кристаллов. Ну а че уже, столько много кристаллов. Мы написали ему и оставили мармеладку», — поделилась Лиза. На бумаге в подписи значилось: «Гарри, мама, Лиза».

По ее словам, потом ни письма, ни конфеты уже не было. Она снова написала домовому письмо и вскоре нашла конверт с марками. «Только не говори Гарику, а то он обидится, что только мне дали», — попросила девочка отца. Она села за стол и стала строчить новое письмо. В этот момент Галкин с ней попрощался и пояснил, что поехал в Театр Ермоловой.

«Обогатившись кристаллами, дети, наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают», — написал в соцсети Максим.

Поклонники восхитились детьми звездной пары. Многие отметили, что Лиза очень артистичная. К слову, в этом году наследники Примадонны должны пойти в школу. Родители уже начали присматривать им учебное заведение недалеко от замка. Они стали учиться дома с малых лет и уже владеют французским и английским языками.