«Трое из ларца»: Тимати поделился трогательным фото с дочкой и маленьким сыном

Тимати не так давно стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Девушка быстро привыкла к новому статусу. За четыре месяца она успела не только вернуться в форму, но и свозить ребенка к океану. Также мальчик познакомился со своей сестрой Алисой — дочкой рэпера от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Пятилетняя девочка подружилась с новым родственником и теперь часто бывает в гостях у папы.

Недавно мама Тимати показала, как внучка напросилась на занятия по плаванию к брату и провела с ним выходные. Похоже, что Алиса увиделась с ним и посреди недели. Рэпер поделился новым фото, на котором предстал со своими детьми. Он устроил необычную фотосессию, вместе с дочкой, подражая младшему члену семьи, он взял в рот соску и укутался в плед, как в пеленку. В кадре все трое лежат на простыне изображая младенцев.

Поклонников позабавил трогательный кадр. Многие стали придумывать подпись к фото. «Когда мать устала», «Трое из ларца», «Милота какая», «Папа в теме», — прокомментировали пост подписчики. К слову, автором снимка оказалась Решетова. Позже она запечатлела, как ее сын научился ладить с домашними питомцами. Ратмир научился хватать котов за хвост. По словам Анастасии, мальчик все больше интереса проявляет к домашней живности.

«Ну все… Терпения котейкам. Тимурыч очень заинтересован», — написала она.

Поклонники отметили, что сын Тимати сильно подрос. Многие сошлись во мнение, что мальчик все сильнее становится похож на отца. Напомним, что первые месяцы родители скрывали лицо мальчика, а потом показали его общественности. Они отметили, что у их ребенка черты обоих родителей.