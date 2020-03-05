Голливудский отец: Брэдли Купер нарядил двухлетнюю дочку в пышное платье

Брэдли Купер почти весь февраль провел с дочкой Леей. После того как актер расстался с Ириной Шейк, девочка стала жить с мамой. Однако модель не запрещает встречи ребенка с отцом, поэтому когда она в отъезде, звезда «Мальчишника в Вегасе», берет все родительские обязанности на себя. На днях Шейк вернулась из Парижа, где участвовала в Неделе моды, но похоже, что работа не дала ей расслабиться.

Накануне папарацци снова запечатлели Купера на прогулке с дочкой. Он в брюках, джемпере и куртке отвел наследницу на занятия с персональным учителем ранним утром. Лея в пышном платье с юбкой-пачкой и пуховике каталась на самокате по пути на учебу. Примечательно, что потом актер уже появился один на улицах города. Он успел сходить в спортзал и переодеться перед тем, как забрать малышку.

На обратном пути Брэдли усадил уставшую дочь себе на плечи и донес до дома. Он мужественно терпел неудобства, так как девочка держалась за его шевелюру. В руках голливудский красавчик нес детский рюкзак. Снимки умилили поклонников артиста. Они отметили, что Купер достоин звания лучшего папы. «Как много он проводит с ней времени. Молодец!», «Он по-настоящему великолепный отец. Очень заботливый», «Брэдли супер, а Лея красотка», «Какая девочка милая, просто чудо!!!» — стали писать они.

Напомним, что Ирина предпочитает не общаться с бывшим возлюбленным. Однако недавно состоялась их первая встреча за долгое время. Брэдли вместе с дочкой пришел на работу к бывшей и дождался, пока закончится ее фотосессия. После этого они все вместе пообедали. Не исключено, что Шейк решила обсудить дальнейшие планы и приближающийся день рождения Леи.