«Песочная королева»: 50-летняя Лопес обнародовала пикантное видео с пляжа

50-летняя Дженнифер Лопес подогрела фантазию своих фолловеров, обнародовав в Instagram пикантное видео с пляжа. Несколькими кадрами певица лишний раз продемонстрировала окружающим, что находится в прекрасной физической форме, несмотря на возраст. Лопес похвасталась белым купальником на шнуровке, удобно завязывающемся сзади и удачно создающим акцент на открытой спине и глубоком декольте.

Первой же частью тела, которая попала в объектив, стали пышные бедра. Уже спустя несколько секунд Джей Ло продемонстрировала свою улыбку и блаженное лицо релаксирующего человека.

«Никто не любит тенистых пляжей», — сопроводила она видео загадочной подписью.

Фолловеры пройти мимо пикантного ролика не смогли. Они мгновенно окрестили Лопес «песочной королевой» и признались, что «рассмотрели ее до мельчайших деталей». «Вечно молода и пожизненно популярна», «Вот это формы, Боже мой», «Императрица, изменившая стандарты красоты во всем мире», «Я глупо улыбался, наблюдая за этим видео», «Эй, вы видели? Она вся светится», — забросали Лопес восторженными откликами.

Напомним, в скором времени Джей Ло будет официально сочетаться браком с Алексом Родригесом. Журналистам певица рассказала, что не спешит замуж в четвертый раз, поскольку уже была там. Сейчас она и ее возлюбленный просто хотят наслаждаться друг другом без формальностей.