«В честь собаки Бузовой назвал?»: Тарасов обнародовал имя месячной дочери

32-летний полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов обнародовал имя второй дочери спустя месяц после ее рождения. Напомним, девочка появилась в семье спортсмена и модели Анастасии Костенко в начале февраля. Практически сразу же пара поделилась с общественностью первыми снимками дочери, однако имя наследницы долгое время держалось в секрете.

5 марта, в преддверии Международного женского дня, Дмитрий решил рассказать, как именно он и Настя назвали вторую дочь. Малышку нарекли Евой.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна! Спасибо, любимая, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — трогательно признался своим девочкам в чувствах Тарасов.

В четверг же супруги отметили первый день рождения малышки. Специально для Евы мама и папа заказали розовый воздушный шар с цифрой, обозначающей возраст, а также большой торт, отдекорированный шариками и воздушными фигурками.

Подписчики Тарасова, впрочем, выбор имени не оценили. Некоторые острые на язык люди заявили, что Дмитрий соскучился по собакам Ольги и поэтому назвал дочь в честь одной из питомиц. «По тябякам заскучал? Следующая будет Челси?», «В честь собаки Бузовой назвал?» — написали они. Сразу несколько человек намекнули – теперь Еве нужен брат по имени Адам: «Адама родите Еве, в конце концов». Другие пожелали малышке счастья: «Здоровья вам и вашим принцессам», — подытожили они.