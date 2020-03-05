«Такая тоненькая»: Рудковская в пижаме от кутюр полакомилась кексами на балконе в Париже

Яна Рудковская часто вынуждена отвечать на критику. Продюсер демонстрирует все стороны своей светской жизни: от богатого гардероба до шикарных машин и поездок на Мальдивы. Поклонники осуждают звезду за дорогостоящие наряды, но блондинка уже старается не обращать на это внимания. На этот раз не обошлось без очередной волны негатива после того, как бизнесвумен побывала на показе Chanel в Париже. Она пришла в медицинской маске, которую украсила бумажными камеями.

Фанаты раскритиковали Яну, заявив, что она пиарится. Многие заявили, что маски не защищают от коронавируса, а другие поразились тому, что светская львица вообще надела маску. На следующий день жена Евгения Плющенко благодаря своему образу, который она придумала сама, попала в журнал The Business of Fashion. Рудковская стала главной звездой показа, а в соцсети она не только ответила злопыхателям, но и показала, как начинается ее утро во Франции — с завтрака на балконе отеля. На новом фото Яна предстала в черной шелковой пижаме с принтом бренда Louis Vuitton. Она лакомилась кексами и пила сок.

«Я всегда считаю, что нужно до людей правильно доносить информацию, что я не собираюсь в связи с вспышкой „коронавируса“ менять свои планы на отпуск или какие-либо другие событие в моей жизни, соблюдаю все меры предосторожности те, что мне рекомендует ВОЗ», — написала светская львица.

Она добавила, что не собирается бороться с хейтерами и блокировать их. Девушка также отметила, что верит в силы ученых, что им удастся найти вакцину от вируса. На пост звезды отреагировала Виктория Боня. «Яна, ешь побольше! Такая тоненькая. Я тут ещё один советчик. Когда люди недовольны собой, они обязательно будут показывать это недовольство там, где их даже не просят. Это не о тебе! Не обращай внимания!», — написала она.