«Ангел мой родной»: Шукшина обнародовала последнее письмо отца

Актриса Мария Шукшина показала последнее письмо отца. Писателя и режиссера Василия Шукшина не стало 46 лет назад. Недавно знаменитость перебирала старые домашние архивы и случайно наткнулась на открытку, подписанную папой для нее 5 марта 74 года. Шукшин трогательно поздравил дочь с наступлением весны и пожелал, чтобы у его девочки таких теплых времен года было как можно больше.

«Машенька, ангел мой родной! Пусть ты будешь здоровенькая, умненькая, послушная, будешь радовать маму и папу», — гласит последнее послание.

Шукшина призналась — ей радостно было найти вещь, которая вернет ее в счастливое время. В то же время открытка заставила ее почувствовать безграничную грусть, поскольку письмо это было последним — 2 октября того же года глава семьи уйдет из жизни.

Чуть позже фолловерам актриса рассказала, что ее папа часто приходит к ней во сне.

«Чувствую его рядом, иногда очень сильно. Какое счастье, что связь с нашими любимыми не прерывается! Он радуется, приходит, обнимает меня», — резюмировала она.