Суровый Comment Out: Брежнева поела из унитаза, а Светлакова пороли плеткой

В новом выпуске YouTube-шоу Comment Out сошлись сразу две крупные звезды российского шоу-бизнеса — Сергей Светлаков и Вера Брежнева. Напомним правила: сначала вытягивается карточка с именем российской знаменитости, после вытягивается еще одна, с наказанием, которое обязательно придется выполнить, если участник откажется писать той самой знаменитости неприятный комментарий в Instagram.

Первой удачу испытывала Вера Брежнева и певица не решилась написать гадость под постом Игоря Крутого, в котором тот записал милый видеоролик со своей племянницей. Но страдать в одиночку ей не пришлось, наказание разделил и Светлаков вместе с ведущим шоу Владимиром Маркони — они сообща поели сырых пельменей.

Впрочем, Сергей тоже отказался оскорблять Сергея Соловьева в Instagram, так что звезде пришлось терпеть порку кожаной плеткой, при этом его одновременно кормили печеньем. Дальше было не легче, Вера ела из унитаза, а Светлаков нарядился в костюм мыши и полз через поле мышеловок. На этом кошмар не закончился, Брежнева приняла на спину 25 банок, а после еще и «полюбовалась» на настоящего эксгибициониста. После таких тяжелых испытаний совсем неудивительно, что в итоге победила дружба.