«Может 20, может 80 тысяч»: Манукян рассказал, сколько тратит на Бузову

Возлюбленный телеведущей признался, что может себе позволить дорогие выходы в свет, в частности, в элитные рестораны.

Давид Манукян рассекретил, сколько денег тратит на Ольгу Бузову. Блогер стал новым гостем Алены Жигаловой в ее YouTube-шоу и откровенно рассказал ведущей о своих отношениях с певицей. Дава отметил, что искренне возмущается, когда люди вокруг него вдруг говорят о том, что он в этих отношениях – альфонс. 26-летний интернет-деятель никогда не жил за счет своих девушек и не брал у них ни копейки. Если у него не будет возможности оплачивать свои и чужие потребности, он не будет чувствовать себя мужчиной.

Дава предпочитает не считать, сколько денег он тратит на Бузову. Суммы для Ольги вполне сопоставимы с теми, которые мужчина вкладывает в собственное развитие и съемки клипов.

«В ресторане мы с ней тратим деньги в зависимости от места. Может быть 20 тысяч, может быть 30, иногда 50-80. Вообще по-разному!» — отметил он.

Для самого Давида абсолютно непринципиально, где он пообедает сегодня. Манукян не гнушается забежать в киоск с шаурмой в перерыве между работой. Водить же Ольгу в такие места он считает некорректным. Чтобы повеселиться, пара однажды купила пару пачек «Доширака» и съела их, выложив процесс в stories. Практиковать постоянно такие вещи Дава не готов.