Актер Адам Драйвер спас Бена Аффлека от провала

Исполнитель роли злодея из «Звездные войны» сумел сделать правильный подарок на день рождения сына Аффлека.

Во время нового выпуска ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» актер Бен Аффлек рассказал забавную историю, которая едва не окончилась для него большими проблемами.

Дело в том, что звезда едва не пришел на празднование дня рождения родного сына без подарков, но к счастью, его спас друг, актер Адам Драйвер, известный как главный злодей из фильма «Звездные войны».

Как со смехом объяснил Аффлек, он специально прибыл на мероприятие в честь 8-летия своего сына из Европы, но подарки, заказанные заранее, по непонятной причине все еще не доставили.

К счастью, оказалось, что его коллега по профессии, актер Адам Драйвер случайно подслушал, как Аффлек говорил о дне рождении сына. Драйвер договорился передать тому несколько приятных подарков, а также сам написал послание от имени персонажа Кайло Рена.

Повезло, что Сэмюэл, сын Бена, оказался большим поклонником вселенной «Звездных войн» и остался в восторге от таких даров.

Помимо этого, Драйвер также записал особое видеообращение, которое Аффлек включил как раз в тот момент, когда его сын начал разворачивать подарки. Наверняка, этот день рождения запомнится юному Сэмюэлу на долгие годы.