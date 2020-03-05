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Актер Адам Драйвер спас Бена Аффлека от провала

Исполнитель роли злодея из «Звездные войны» сумел сделать правильный подарок на день рождения сына Аффлека.

Актер Адам Драйвер спас Бена Аффлека от провала
Актер Бен Аффлек. Фото: Globallookpress

Во время нового выпуска ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» актер Бен Аффлек рассказал забавную историю, которая едва не окончилась для него большими проблемами.

Дело в том, что звезда едва не пришел на празднование дня рождения родного сына без подарков, но к счастью, его спас друг, актер Адам Драйвер, известный как главный злодей из фильма «Звездные войны».

Как со смехом объяснил Аффлек, он специально прибыл на мероприятие в честь 8-летия своего сына из Европы, но подарки, заказанные заранее, по непонятной причине все еще не доставили.

К счастью, оказалось, что его коллега по профессии, актер Адам Драйвер случайно подслушал, как Аффлек говорил о дне рождении сына. Драйвер договорился передать тому несколько приятных подарков, а также сам написал послание от имени персонажа Кайло Рена.

Повезло, что Сэмюэл, сын Бена, оказался большим поклонником вселенной «Звездных войн» и остался в восторге от таких даров.

Помимо этого, Драйвер также записал особое видеообращение, которое Аффлек включил как раз в тот момент, когда его сын начал разворачивать подарки. Наверняка, этот день рождения запомнится юному Сэмюэлу на долгие годы.

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Адам ДрайверБен АффлекДжимми Киммелновости звёзд
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